Et c’est vrai que ces cinq-là, imbibés au whisky, n’ont pas eu l’idée du siècle en se rendant, la nuit, chez un dealer connu à Libramont et qu’ils appellent "Le professeur" (comme dans la série espagnole "Casa de papel)").

Les faits ont eu lieu il y a deux ans, en janvier 2021.

Devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau et la juge Anne Wiliquet, un des prévenus confesse: "L’un d’entre nous avait besoin d’herbe. J’ai alors donné le nom et l’adresse du Professeur. Il faut dire aussi qu’on était bien chauffé, avec le whisky".

Celui qui a renseigné le nom du dealer est resté sur place, les quatre autres ont fait route jusque Libramont. Là, ils ont exhibé deux couteaux et une arme plastique pour se faire remettre 700 grammes de cannabis ainsi qu’une somme de 300 €.

Le parquet réclame des peines qui suscitent l’indignation de tous les avocats

Pour cette extorsion avec circonstance aggravante d’avoir été commise la nuit, la substitut du procureur du roi, Marie-Caroline Courtoy, réclame 4 ans de prison pour quatre prévenus et 3 ans de prison pour un cinquième membre de la bande.

Un réquisitoire cinglant et qui fait bondir l’unanimité des bancs de la défense !

D’autant plus que dans le lot, Mme Courtoy intègre le prévenu qui ne s’est pas rendu sur place et s’est contenté de tuyauter ses petits camarades !.

"En entendant Mme le procureur, les bras m’en sont tombés. Je me suis demandé dans quel mauvais film on jouait ?", réagit Me Anne-Catherine Mignon, conseil de ce prévenu qui n’a pas agressé le dealer à Libramont et s’est contenté de renseigner son nom. Me Mignon réclame une peine de travail pour son client qui a été victime de deux accidents de la route et est bénéficiaire d’allocations de la Vierge Noire.

Deux frères de Saint-Hubert sont aussi concernés par ces faits d’extorsion. Me Mathieu Robert, conseil d’un des deux frères, s’étonne de l’extrême sévérité du réquisitoire alors que "l’extorsion n’a pas duré plus de cinq minutes et la juge d’instruction a libéré son client sous conditions après le mandat d’arrêt.". À croire presque qu’il vaut mieux vendre de la drogue que d’en vouler, dit en boutade le défenseur… Me Robert est favorable lui aussi à une peine de travail.

Me Paul-Emmanuel Ghislain, autre conseil pour la défense, réclame une "peine intelligente", en l’occurrence une peine de probation autonome.

Quant à Me Émilie Romain, dont le client n’a fait que suivre les trois autres et ne consomme pas un gramme de cannabis, elle espère que que le tribunal pourra accorder la suspension du prononcé de la condamnation.