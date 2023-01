Les enfants avec leurs doudous à la bibliothèque de Saint-Hubert

Pour sa première participation, l’équipe de la bibliothèque de Saint-Hubert a mis les petits plats dans les grands, étant la seule en Province à proposer aux enfants de dormir. entre les livres.

Répartis en deux groupes, les petits jusqu’à 6 ans et les 6-12 ans, inscrits pour passer la nuit.

Samedi à 19 h 30, de nombreux enfants en pyjama, accompagnés des parents, chargés de sacs, matelas et oreillers sont arrivés à la bibliothèque située à l’avenue Paul Poncelet. Les enfants de 6 à 12 ans passeront la nuit à la bibliothèque. Après un petit-déjeuner le lendemain matin, ils retrouveront leurs parents, rassurés, comme la maman d’Alice "ma fille à 7 ans, elle vient régulièrement louer des livres. Je trouve la bibliothèque très chouette et le personnel est très dynamique. Cette activité sort un peu du commun et c’est bien de faire découvrir la bibliothèque autrement", nous confie cette maman.

L’équipe des lieux est renforcée par des lecteurs bénévoles. Très vite, chacun prend place pour la tournante des lectures d’histoires et de chants. Vers 21 h, les plus petits déposent leur doudou qu’ils viennent récupérer le lendemain matin. Une vingtaine d’entre eux resteront pour dormir accompagnés de l’équipe de la bibliothèque, chapotée par Margot, la directrice, qui a l’air de bien connaître chacun d’eux. "C e sont des habitués. Un mercredi sur deux, ils participent aux activités que l’on organise chaque semaine. On les rencontre également dans les écoles, ce qui favorise la familiarité avec l’enfant". Si les doudous ont fait quelques bêtises durant la nuit, les enfants ont dormi paisiblement, bien que certains d’entre eux ont eu plus de mal à trouver le sommeil.

Margot Schlecht, directrice de la bibliothèque : « Les enfants ont installé leur campement »

Cela fait un an et demi que vous dirigez la bibliothèque à Saint-Hubert et vous participez à la nuit des bibliothèques…

Oui nous sommes une petite équipe de trois personnes et on essaye de remettre un peu d’animation et de la jeunesse aussi à la bibliothèque. Deux activités étaient proposées cette année et on a choisi « au dodo avec les doudous » qui en principe est une invitation aux enfants à laisser leur doudou à la bibliothèque pour la nuit et le récupérer le lendemain matin.

Mais vous avez carrément invité les enfants à venir avec leur doudou pour passer la nuit à la bibliothèque. C’était presque un défi pour vous ?

Ah oui ça tout à fait, un sacré défi !

Comment les parents ont-ils réagi ?

Les parents étaient hyper heureux, on a été complet très rapidement, ce qui est assez rare. On remplit souvent nos animations, mais pas au point de devoir refuser du monde. Les plus petits se sont inscrits plus tard, on se demandait s’ils oseraient laisser leur doudou étant peut-être plus difficile de s’en séparer pour la nuit.

Et tout compte fait, cela s’est très bien passé ?

Oui on a fait une demi-heure de conte, une demi-heure d’activité avec un petit massage parents-enfants et ils sont repartis en laissant leur doudou qu’ils ont récupéré le lendemain matin. Ils ont cherché car les doudous s’étaient cachés un peu partout dans la bibliothèque. Quant aux grands, une fois les parents repartis, on a fait une heure de lecture, une demi-heure de chansons et des histoires avec des jeux de lumière. Ensuite les enfants ont installé leur campement là où ils voulaient dormir. Mais tout s’est très bien passé, quelques grands qui ont eu plus de mal à s’endormir, pensant que quelque chose risquait de se passer ou qu’il y aurait un fantôme.