L’annonce récente de la fermeture de la piscine de Saint-Hubert a fait beaucoup parler ce mardi soir lors du conseil communal.

Laurent Breuskin, conseiller indépendant, s’est offusqué d’une telle décision. "Cette fermeture va engendrer un bénéfice de 35 000 € mais va priver 12 000 petits nageurs de profiter d’un moment de détente a-t-il souligné. Il n’est pas censé savoir que certains employés peuvent quitter l’ASBL Sport et Culture sans préavis, on risque donc de se retrouver sans personnel lors de la réouverture en mars. Si on suit la même logique, pourquoi ne pas mettre le personnel de l’aérodrome au chômage pour faire des économies ?".

Le conseiller indépendant regrette également que le budget 2023 dédié à l’ASBL Sport et Culture ne subit aucune augmentation. Les membres de la minorité abondent dans le même sens.

"On attend d’avoir les pieds dans l’eau pour mettre ses bottes a fait remarquer Dominique Bosendorf. Face à cette crise qui dure, on aurait pu prendre des mesures en amont".

L’échevine Céline Nicolas se dit consciente qu’une dotation plus importante doit être envisagée pour l’ASBL mais que le budget 2023 ne le permet pas.

"Dans un futur proche, on n’aura pas le choix que de mutualiser les coûts de la piscine avec les communes voisines qui profitent de ce service souligne Pierre Henneaux. Cette fermeture n’est pas propre à Saint-Hubert, d’autres communes font de même".

Le personnel de la piscine devrait être mis en chômage énergétique mais les modalités doivent encore être éclaircies. La commune s’engage à compenser un maximum les pertes salariales.

Le budget à l’équilibre

Pierre Henneaux a présenté le budget 2023. Les dépenses à l’ordinaire s’élèvent à plus de 13 millions d’euros avec un boni global de 281 000 €. "Un boni possible grâce aux différentes majorations du fédéral et du régional, sans cela nous serions dans le rouge" a précisé le bourgmestre.

À l’extraordinaire, un budget de 16 millions d’€ est prévu. Au vote, la minorité s’est abstenue, tout comme le conseiller indépendant Laurent Breuskin. "Le bourgmestre parle d’un budget prudent mais c’est plutôt le budget du désespoir remarque Dominique Bosendorf. On s’attendait à un budget capable de faire face à la crise énergétique mais il n’en est rien. On subit sans réagir. Après les soucis au CPAS et maintenant à la piscine, c’est tout le bras social de Saint-Hubert qui est cassé".

Huit bornes électriques

Comme dans les autres communes, Saint-Hubert disposera bientôt de bornes électriques gratuites via Idélux. Huit bornes seront disponibles, essentiellement dans le centre de Saint-Hubert. En dehors, seuls l’aérodrome et le village de Mirwart ont été sélectionnés.

Salle de village d’Awenne

La future salle de village d’Awenne fait encore beaucoup parler. Pour rappel, celle-ci va coûter plus d’1 100 000 €, subsidiée à hauteur de 600 000 €. "Ne devrait-on pas revoir le projet ou le mettre en stand-by ?, s’est questionné la minorité. La Commune va devoir ajouter plus de 500 000 €, cela fait un peu tâche en ces temps de crise". L’échevine Anne Henneaux souligne que c’est impossible, le projet étant trop