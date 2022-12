Campagne de l’Avent: Banalbois pourra offrir des kits pour la dignité

Banalbois, c’est une maison d’accueil pour les hommes adultes en difficulté sociale. Elle les accompagne et travaille à un projet d’autonomie. Le basculement peut être très rapide: perte d’emploi, de logement, endettement, assuétudes, problèmes de santé… "À l’origine, Banalbois avait été créé lorsque le vagabondage était encore un délit. Cette image est encore présente chez certains. Mais nous ne sommes pas une annexe psychiatrique ou une annexe de la prison de Saint-Hubert. Les temps ont changé", expose la directrice. Aujourd’hui, l’institution a un potentiel d’accueil de 22 places et emploie 9 personnes.

« Tu mérites des choses neuves »

Ce personnel s’est dernièrement penché sur son travail, faisant une sorte "d’arrêt sur image" dixit Ingrid Iachini. "On constate que tout se joue au moment de l’accueil. La qualité de l’accueil et celle de l’hébergement sont essentielles." D’où l’idée d’introduire un projet auprès de Vivre Ensemble baptisé "Kit vers la dignité." Les matelas ont ainsi été changés et chaque nouvel arrivant se voit offrir ce kit. Il comprend des draps, couette, oreiller et du linge de bain: "Avec ce kit, on sort de la récup, de la débrouille et on propose quelque chose de nouveau. On n’est plus dans l’ordre du “contente-toi de ce que l’on te donne”, mais bien dans “tu mérites des choses neuves”", enchaîne notre interlocutrice.

Déjà en 2017

Une trousse de toilettes complète avec rasoir, coupe-ongles et peigne fait également partie du kit. Cela pourrait prêter à sourire ou être dans l’ordre du détail mais cela a son importance pour des gens qui viennent parfois de la rue. "Lorsqu’un nouvel arrivant ouvre la porte de la chambre, il évoque un sentiment d’accueil, de chaleur", constate Ingrid Iachini.

Au total une septantaine de "kits vers la dignité" seront acquis grâce à la campagne de l’Avent. En 2017 déjà, Banalbois avait été retenue par Vivre Ensemble pour un projet alors centré sur le sport.