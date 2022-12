Les policiers ont dû se précipiter à la rue du Mont pour mettre fin à une bagarre pas comme les autres.

Une famille, apparemment partie de la région de Nassogne, est venue régler ses comptes à Saint-Hubert, forçant l’entrée d’une habitation. Une arme aurait été pointée sur un membre de la famille borquine venu défendre les siens. L’homme en joue, alors à bord d’un véhicule, aurait percuté un membre de la famille nassognarde. Nous employons volontairement le conditionnel car les faits et leur déroulé sont encore flous. Aucun blessé grave n’est à déplorer.

Les policiers ont débarqué en nombre pour mettre fin au différend. Des équipes d’autres zones de police sont venues renforcer la zone Semois et Lesse. En l’espace de quelques minutes à peine, tout ce petit monde a été embarqué au poste de Bertrix pour être auditionné. Six personnes ont été privées de liberté, dont deux mineurs.

"Le dossier est à l’instruction", informe le Parquet du Luxembourg, qui, pour cette raison, ne dira rien de plus sur cette affaire.

Des devoirs d’enquête sont en cours afin d’y voir plus clair dans le déroulé des faits et dans les responsabilités des uns et des autres. Aucun mandat d’arrêt n’a été jusqu’à présent décerné.

Comme des mineurs sont impliqués, un juge de la jeunesse a été saisi. Les deux mineurs ont été placés en IPPJ.