Lors du dernier conseil communal, le conseiller de la majorité a décidé de claquer la porte du groupe et de siéger dorénavant comme indépendant. Il n’est plus du tout en phase avec la vision du groupe et le travail effectué par le collège communal. "Depuis le début de la législature, le collège travaille en vase clos, souligne le conseiller. Aucune demande n’est faite aux conseillers qui reçoivent à peine des infos avant le conseil communal. Pire, je suis parfois informé des dossiers via la presse".

Selon Laurent Breuskin, cette façon de travailler est un manque de respect du programme défendu en 2018. "À l’époque, il avait été décidé d’impliquer un maximum les conseillers dans le travail du collège. On est bien loin de ça. Et lorsqu’un conseiller propose une idée, celle-ci est directement balayée par le collège".

Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est sans nul doute l’interview du bourgmestre Pierre Henneaux sur les antennes de TV Lux. "Pierre est une personne que j’apprécie beaucoup, mais ses connaissances approximatives des dossiers sont criantes, poursuit le conseiller. L’aveu d’avoir voulu vendre l’eau et croire qu’une concertation citoyenne aurait pu faire pencher la balance dans ce sens est une réelle méconnaissance des envies du citoyen. Retenons aussi que le citoyen ne bénéficiera d’aucune aide prochainement. Que vont faire les gens face à la crise énergétique qui arrive dans les semaines à venir ?".

Explosion du budget et dossiers ratés

Laurent Breuskin pointe également une gestion comptable catastrophique où on tente d’équilibrer un budget sans perspectives d’investissements en termes de développements économiques et touristiques propres à la commune.

Le conseiller pointe aussi l’explosion des budgets comme le coût de la démolition des RTG et la rénovation de la maison de village d’Awenne pour plus d’1 300 000 €. "Je crains que les deux années à venir ne subissent maintes modifications budgétaires pour combler les trous du budget, précise le conseiller. Les si taxes votées lors du dernier conseil ou encore les nombreux prêts en trente ans, contractés pour certains dossiers où trois générations vont payer, ne sont que des exemples. Ces prêts sont acceptables lorsque nous avons des réserves, mais pas pour financer des projets non-essentiels actuellement".

Enfin, le conseiller regrette le nombre de dossiers ratés comme le parc national, le tir au clays ou encore le dossier du foot. "Cela montre clairement que certains dossiers n’ont pas été correctement introduits, défendus ou simplement dirigés".