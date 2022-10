"Ces règles régies par le code forestier ne sont pas connues de tous, et pourtant, elles permettent de protéger le milieu forestier et d’assurer une bonne cohabitation entre ses différents usagers, déclare Stéphanie Thiry, chargée de mission de La Grande Forêt de Saint-Hubert. Depuis longtemps déjà, avec la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de communiquer sur le respect du code forestier auprès des touristes. Des actions ont déjà été menées: la création d’un code du promeneur, la sensibilisation des touristes au respect de la quiétude du gibier, une information concernant les dates de chasse,… Mais durant la pandémie, la fréquentation touristique du territoire a augmenté. De nombreux comportements inadéquats ont été observés, engendrés par des touristes peu habitués à séjourner en Ardenne et se promener en forêt"

Une communication préventive plutôt que la répression

Dès lors, la Grande Forêt de Saint-Hubert et la Maison du Tourisme ont décidé de faire un pas supplémentaire dans leur communication.

Les deux partenaires ont lancé une campagne, pour sensibiliser les usagers au respect du code forestier et aux bonnes pratiques.

"D’entrée, la démarche a été soutenue par le DNF, car une bonne communication préventive est plus pertinente que des actions répressives", note Stéphanie Thiry.

Concrètement, ils ont d’une part réalisé quatre vidéos, qui ont été tournées en Grande Forêt de Saint-Hubert. "Avec un message clair et bien vulgarisé, et l’utilisation d’images animées a été privilégiée pour utiliser un ton décalé et créer une campagne de communication attractive", précise cette dernière.

Ces films, un par saison, ont aussi pour but de séduire le touriste et l’inviter à venir découvrir ce territoire.

18 capsules classées selon les quatre saisons

D’autre part, 18 capsules animées ont aussi été créées, présentées au Château du Bois à Nassogne ce mercredi. Celles-ci sont classées en quatre catégories, en l’occurrence les quatre saisons, avec par exemple "le brame du cerf" en automne ou "se balader avec son chien" au printemps.

"Les thèmes à aborder dans les capsules ont été définis avec les bureaux de tourisme locaux, sur base des demandes émises par les touristes, et avec le DNF, en fonction des comportements observés sur le terrain", conclut la chargée de mission de la Grande Forêt de Saint-Hubert.