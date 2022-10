Conseil communal de Saint-Hubert : « non aux augmentations en pleine crise »

Au CPAS de Saint-Hubert, on n’a pas eu le choix que de réaliser une nouvelle modification budgétaire, la deuxième de l’année. En cause, diverses augmentations de frais liées notamment à la crise ukrainienne et à la crise énergétique. Mais elles font également suite aux recommandations du Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) à la suite de problèmes liés à la trésorerie. En résulte que les repas à domicile livrés par le CPAS vont augmenter de 33%. Une décision qui passe très mal dans les rangs de la minorité. "On augmente ces repas et pas ceux des écoles, où est l’égalité citoyenne ?", s’insurge Joseph Marchal.