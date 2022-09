Un véritable concert de brame

Ce sont dix candidats qui se sont affrontés lors de ce championnat de Belgique d’imitation de brame du cerf. Des personnes qui sont toutes issues de la province de Luxembourg. À tour de rôle, les candidats ont dû imiter trois raires différents, tirés au sort par les organisateurs. Il leur était notamment demandé d’imiter le cerf en fin et début de rut, ou encore lors de l’appel à la gent féminine. Si la plupart des imitateurs utilisaient des appeaux traditionnels, d’autres se montraient plus originaux comme en utilisant des coquillages. Un autre candidat a eu l’audace de passer l’épreuve en utilisant exclusivement ses cordes vocales. Une prestation dont le courage a d’ailleurs été souligné et récompensé par un présent via les membres de l’organisation. Comme à l’émission The Voice, les quatre membres du jury – composé de garde forestiers – n’avaient pas le droit de voir les candidats. Ils n’avaient également pas le droit de parler entre eux puisqu’ils étaient cloisonnés à l’image d’un isoloir dans un bureau de vote. Après chaque passage, des cotes allant de 1 à 6 étaient exhibées afin que les secrétaires de l’épreuve puissent noter les divers résultats. Pour la petite histoire, le concours s’est terminé sur un ex aequo à deux reprises entre le 5eet 6ecandidat.