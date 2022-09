Reprise du Fourneau St-Michel: le candidat unique n’abandonne pas

À l’époque, la Province s’était fendue d’un communiqué pour annoncer la mauvaise nouvelle: on pouvait y lire, entre autres: "À l’analyse de cette unique offre, il s’avère qu’une des entités proposées pour satisfaire aux exigences de sélection ne peut passer le droit d’accès à la procédure […] certaines contraintes administratives et juridiques n’ont pas été rencontrées"

Un nouveau contretemps qui s’ajoute à un précédent appel d’offres qui avait fait pschitt par manque de candidats repreneurs. La Province avait alors revu son cahier des charges, lequel collait bien aux attentes et aspirations de l’ASBL Espaces Demain Wallonie comme nous l’avait confirmé sa représentante Isabelle Loodts.

«On attend les suggestions d’Idélux»

Un peu plus d’un mois plus tard, où en est-on? A-t-on avancé? Pas tellement, quand on entend les explications de la députée provinciale Nathalie Heyard en charge du site: "On doit réfléchir différemment en fonction du contexte financier qui n’est pas favorable comme c’était déjà le cas lors du premier appel d’offres lancé en plein Covid. Nous conservons la maîtrise du site et nous devrons sans doute modifier une fois encore le cahier des charges tout en respectant la philosophie du lieu. On doit en discuter en commission. Non, le site ne deviendra pas un Center parcs ou un parc d’attractions. D’ici la fin de l’année, nous étudierons toutes les pistes que nous proposera Idélux. Un plan B? Oui. On aura quand même une ouverture minimale et il y a eu une pièce de théâtre et du cinéma en plein air qui s’y sont déroulés. On espère pouvoir relancer un appel d’offres début de l’année prochaine", précise encore Mme Heyard qui souligne le travail extraordinaire mené par la conservatrice depuis son entrée en fonction en février dernier.

«Je ne lâcherai rien»

Isabelle Loodts, au nom de l’ASBL, garde espoir: "Nous avons été recalés pour une raison administrative qui ne dépend pas de l’ASBL. Nous, nous étions prêts à démarrer notre projet en janvier 2023 pour bien préparer la saison prochaine. Je souligne que les deux activités qui se sont déroulées sur le site et qu’évoque Mme Heyard, ont été organisées par nous et n’ont pas coûté un centime à la Province. Des acteurs locaux ont pu se montrer à travers ces deux événements. Ils ont réussi à faire revivre les lieux. On croise les doigts, car les attentes sont grandes chez nous. Je ne lâcherai rien et je continue à tisser des liens. Nous espérons donc passer l’écueil administratif pour enfin être retenus. Nous l’avons vu: aucun acteur commercial n’est intéressé par le site qui reste la propriété de la Province. Notre projet colle bien à la philosophie de l’endroit qu’on connaît sur le bout des doigts.", ponctue Mme Loodts