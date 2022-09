Pour ce faire, plusieurs mises en scène seront proposées dans les rues de la ville.

"Cinq saynètes seront présentées par une centaine d’acteurs et de figurantsexplique Françoise Godefroid, la présidente de l’ASBL Cortège historique de Saint-Hubert.Ceux-ci expliqueront des faits historiques ou des histoires liées à la ville. Nous avons écrit nous-mêmes les textes et deux metteurs en scène les ont mis en musique".

Parmi la centaine d’acteurs, on retrouve de nombreuses personnes provenant de troupes de théâtre de la région.

Pour cet événement, on note également la présence de personnages de rue."Ce sont de grandes personnes qui ont marqué la ville du passé,poursuit Françoise Godfroid.Celles-ci raconteront leurs propres histoires en tête à tête avec le grand public. Un quiz animé lié à ces personnages sera également proposé".Ces différentes saynètes seront présentes à des endroits bien connus de Saint-Hubert.

Des spectacles mais également d’autres activités

Nouveauté cette année, c’est la présence d’un photomaton."Des costumes d’époque, réalisés par de vraies couturières, seront à disposition des visiteurs. Ils pourront ainsi se prendre en photo dans une ambiance du passé"précise la présidente.

Durant ce long week-end, plusieurs périodes de l’histoire seront abordées même si c’est surtout le 15eet XVIe siècle qui seront mis en vitrine. À l’occasion de ce grand rendez-vous, le centre-ville sera fermé à la circulation.

En plus des différents spectacles, un marché artisanal rassemblera un peu plus de 40 artisans. Sur réservation, le Musée Pierre-José Redouté sera accessible au public tandis que des visites guidées de la Basilique de Saint-Hubert sont prévues à 14h, 15h30 et 17h sans réservation.

"Ces Hubertoises, c’est une très grosse organisationprécise Françoise Godfroid.Nous sommes une belle bande de bénévoles pour ce beau week-end. Un tel événement est rassembleur puisqu’il met en action les gens de la culture, du Cercle d’Histoire, du Musée Redouté ou encore de la Basilique".

Notons que les festivités sont organisées par le Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert.

L’accès aux Hubertoises est de 5 €/personne à partir de 12 ans. La visite de la Basilique est fixée à 2 €/personne. L’événement se déroulera de 14h30 à 18h30 ce samedi 3 et dimanche 4 septembre. La circulation sera de nouveau autorisée à partir de 19h.