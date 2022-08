Au domicile familial, il a décidé d’aménager un véritable havre de paix où il partage son amour pour la cuisine d’autrefois.

"Ce changement, c’est pour la famille que je l’ai faitsouligne Yves Brichet.Ici, la vie professionnelle est dorénavant plus cool et je suis à proximité de ceux que j’aime".

Le concept du nouvel établissement repose sur les célèbres bouchons lyonnais, ces chaleureux petits restaurants où l’on vient déguster de la cuisine locale, à l’ancienne, dans une ambiance familiale. D’ailleurs, le nom de l’établissement de Mirwart a été choisi en conséquence puisqu’il se nomme le Brichpot’es.

Manger bien et prendre du plaisir

Là-bas, il est possible d’y déguster des plats mijotés, des grillades ou de simplement y boire un bon verre."L’idée est de proposer une carte simple et d’éviter les stocks en conséquencepoursuit le restaurateur.Travailler avec des produits locaux et proposer des plats typiques comme le pot-au-feu que faisaient nos grands-mères par exemple. Sans oublier les assiettes charcuterie de la région ou encore une petite carte des vins. L’objectif n’est pas de faire des centaines de couverts. Je souhaite que le client mange bien et prenne du plaisir".

Le cadre s’y prête d’ailleurs bien puisque le petit restaurant a trouvé sa place dans un chalet en bois en bordure de route, entièrement décoré à la façon lyonnaise. Avec vue sur les casseroles du chef.

De préférence sur réservation

Tout devenant de plus en plus cher, Yves Brichet tâche d’éviter le gaspillage au maximum.

"Il y a toujours moyen de récupérer des ingrédients pour en faire quelque chosesouligne-t-il.Il faut se montrer créatif et on évite ainsi un maximum le gaspillage".

Afin d’assurer au mieux son service, le restaurant tournera essentiellement sur réservation même si le patron ne fermera jamais ses portes à une visite à l’improviste.

Plus d’informations via le site www.brichpotes.be ou via la page Facebook Au Brichpot’es. Le Brichpot’es se situe au numéro 35 de la Place communale à Mirwart (084/21 36 85).