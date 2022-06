Saint-Hubert était en fête

Ce samedi, malgré la météo caniculaire, la grande foule était présente du côté de Saint-Hubert. Et pour cause. Pas moins de quatre événements se déroulaient. C’était jour de marché avec divers producteurs locaux, la traditionnelle braderie des commerçants ainsi que les Apéros du Parvis et les inévitables Fêtes de la musique. Une journée dont les organisateurs se montrent plus que satisfaits. « Les commerçants ont fait de très bonnes ventes lors de la braderie souligne Caroline Swenne pour l’Agence de développement local (ADL). Le marché local situé en plein cœur de la place de l’Abbaye a un peu souffert de la chaleur mais les visiteurs étaient tout de même au rendez-vous ». Pour les fêtes de la musique, une fanfare itinérante a fait le tour de la ville et un groupe musical était présent « Les Apéros du Parvis, repris dans l’organisation par le Syndicat d’Initiative, ont également bien tourné. Il y avait un bon mélange de visiteurs locaux et de touristes durant cette journée », termine Caroline Swenne. Les Apéros du Parvis se déroulent tous les 3es vendredis du mois jusqu’en septembre. Quant au marché, il sera de retour le samedi 2 juillet puisqu’il est présent tous les quinze jours. Th. Léo.