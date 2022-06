La trace du jeune homme n’avait pas été retrouvée mardi au moment de boucler cette édition.

La disparition est jugée inquiétante puisque le jeune homme n’a plus donné signe de vie depuis son départ de la maison.

Toute personne ayant plus de renseignements concernant ce fait est invitée à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au numéro 116000.

Vous pouvez également réagir via e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu