«La Formule 1 de l’avion de voltige» a fait le show au Fly’In Festival à Saint-Hubert

Faire découvrir le site et l’aviation

"Nous sommes très heureux d’ouvrir les portes de l’aérodrome qui est encore fort méconnu du grand public, explique Jean-Charles Van der Wielden, commandant de l’aérodrome de Saint-Hubert. Ce site est exceptionnel avec la grande forêt de Saint-Hubert aux abords. Ce festival permet donc de faire découvrir le site, mais également l’aviation au grand public. Après trois ans de pandémie, on attendait ce rendez-vous avec impatience et on voit que l’engouement des gens est présent" . Une journée qui aurait pu accueillir encore plus d’avions sans les prévisions météo pessimistes. " Malheureusement, tous les avions ne sont pas là parce que la météo était incertaine, on n’avait donc pas la capacité de protéger toutes les machines en cas de pluie", explique le commandant. La présence de l’extra-330 ravi au plus haut point le commandant; "Comme dans le film Top Gun, ce genre de vol fait rêver et les sensations proposées par l’Extra-330 se rapprochent de celles du film au niveau des facteurs de charge. Tirer 10 fois son poids, ce n’est pas mal. Cet événement est vraiment la cerise sur le gâteau du week-end" .

L’Extra330, un avion de 330 chevaux pour 500 kg

Clin d’œil à l’actualité cinématographique du moment, il y avait un petit air de Top Gun ce week-end du côté de Saint-Hubert. En effet, une des attractions du Fly’In Festival était sans conteste la présence de l’Extra 330, un avion de voltige d’entraînement et de compétition de haut niveau. L’occasion pour les nombreux visiteurs de profiter d’un vol découverte et de se prendre, durant plus de dix minutes, pour Tom Cruise. Le puissant avion ne pèse que 500 kg à vide et propose plus de 330 chevaux! "C’est la Formule 1 de l’avion de voltige, souligne Denis Petitfrère, de la New Cag Air Academy basée à Gosselies. Les personnes à bord peuvent encaisser une force de 10 g en positif ou en négatif! Nous utilisons cet avion dans la formation des pilotes professionnels. Le but étant de les mettre dans des situations inhabituelles où il faut pouvoir gérer l’avion d’une certaine façon. C’est un module de cours qui a été ajouté à toutes les formations de pilotes".

275 € pour 12 minutes

En ce jour de portes ouvertes et de démonstration, nombreux sont ceux qui souhaitent connaître les sensations fortes de cet avion. "Les gens sont vraiment intéressés, nous n’arrêtons pas depuis l’ouverture du festival", poursuit Denis Petitfrère. Mais ce vol découverte a un prix conséquent, il faut débourser la somme de 275 € pour douze minutes de vol. Comment justifier ce prix assez conséquent? "D’une part, il y a l’essence destinée à l’aviation qui coûte très chère, plus chère que celle des voitures. Ensuite, l’avion est certifié et homologué. Sans oublier le coût des diverses assurances", termine Denis Petitfrère. L’expérience a donc un coût, mais ce n’est pas tous les jours qu’on peut se prendre pour Tom Cruise dans les airs.