Quelle ferme de la province de Luxembourg sera la reine du beurre salé?

La coloration homogène ou l’aspect marbré, la texture et la tartinabilité, les répartitions en eau et en sel mais aussi l’odeur et l’arôme et plus important le goût et l’arrière­-goût. Tels étaient les différents critères dont a dû tenir compte par un jury, placé sous la présidence de Jacques Lemoine et composé d’une dizaine de membres réunis dans le cadre du Concours de beurre fermier organisé par la Province de Luxembourg. Ceux-ci ont dû juger au mieux de la qualité des neuf beurres fermiers en lice cette année. Après les beurres doux l’an dernier, ce sont les beurres salés qui, cette fois, étaient mis en évidence