Prison de Saint-Hubert: un budget pour la reconstruction rapide de l’atelier de menuiserie

"Sur base d’un arrêté de démolition dressé par le bourgmestre de Saint-Hubert, une fois l’enquête judiciaire terminée, il sera procédé à la démolition des infrastructures touchées par l’incendie, à l’évacuation des décombres et à une reconstruction à l’identique pour maintenir les volumes existants. La structure portante de la toiture sera renforcée afin d’y installer des panneaux photovoltaïques permettant de réduire la consommation électrique du site. Il est prévu de maintenir les murs de pignon en pierre, les fondations et, si possible, les dalles de sol", explique-t-on.

De son côté, le SPF Justice fait le nécessaire pour procéder au remplacement de l’ensemble des machines-outils de l’atelier de menuiserie.

Un budget compris entre 2,5 et 3 millions d’euros sera nécessaire à cette rénovation, selon les estimations de l’entrepreneur. Le Conseil des ministres a décidé vendredi de libérer les moyens nécessaires. "La mise au travail des détenus est essentielle, dans un but de réinsertion et d’apprentissage. C’est particulièrement vrai à Saint-Hubert où le régime carcéral est organisé autour du travail pénitentiaire. Les détenus travaillant dans cet atelier en ressortent avec une formation et des connaissances non négligeables et favorables à leur réinsertion", observe M. Michel.