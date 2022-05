Olympe, un nouvel accompagnement unique des victimes de violences intrafamiliales en province de Luxembourg

Mais depuis ce lundi, le service Olympe vient combler un manque. Cette structure – dont l’équipe pluridisciplinaire est composée d’une psychologue (Cécile Artus), de deux assistantes sociales (Annick Demolon et Pauline Bouchat) et d’une secrétaire (Delphine Marquet) – est présentée comme un service d’accompagnement des violences conjugales et intrafamiliales et des violences fondées sur le genre.

Le service est ouvert à toute victime quels que soient le sexe, l’orientation sexuelle, les choix philosophiques ou religieux. La structure est hébergée par la mutualité socialiste du Luxembourg mais a bénéficié d’un appui régional, via la ministre Christie Morreale, de 92300 €. Un seul projet pouvait être retenu par province.

En partenariat avec la mutuelle, mais ouvert à tous

"Nous hébergeons ce service, mais il n’est bien entendu pas nécessaire d’être affilié à notre mutualité pour pouvoir en bénéficier", insiste le secrétaire de la mutualité socialiste du Luxembourg, Jacques Devillers. Le service est aussi complètement gratuit.

Le nom Olympe a été choisi en référence à Olympe de Gouges, pionnière de la cause féminine lors de la Révolution française. Le lancement de ce projet remonte à 2019, mais la concrétisation a été retardée notamment par la crise du Covid.

"Nous sommes confrontés à ce type de dossiers dans les plannings familiaux et nous avons vu des chiffres grimper, y compris avec des cas dans lesquels des enfants sont impliqués, confie Cécile Artus, assurant la coordination du service Olympe. La nécessité de disposer d’une telle structure s’est donc fait réellement ressentir."

Au sein des trois centres de planning familial de la mutualité socialiste du Luxembourg (situés à Arlon, Libramont et marche), 78 prises en charge pour des cas violences conjugales/intrafamiliales ont été totalisées en 2019 et 53 en 2020.

Sur le plan judiciaire, selon les statistiques du parquet du Luxembourg, 1516 dossiers de ce type ont été gérés entre mars et décembre 2019, et 1411 dossiers pour la même période en 2020.

Des chiffres qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, indiquent les responsables du service Olympe, car les périodes de confinement avec les fermetures ont rendu compliqué les signalements.

À noter que tout dossier ne fait pas non plus forcément l’objet de poursuites judiciaires car un accompagnement de l’auteur via une structure spécialisée, comme Praxis, peut aussi être mis en place.

Un service mobile à travers la province

Le service Olympe propose aux victimes des entretiens psycho-sociaux, mais aussi un accompagnement dans les démarches (rendez-vous médical, dépôt de plainte, accompagnement au tribunal,…).

"Nous n’interviendrons pas à la place des victimes pour les décisions et nous ne serons pas un service d’urgence , précise Cécile Artus. Mais nous serons mobiles."

Si le service Olympe est logé au sein des trois centres de planning familial de la mutualité socialiste, le service est, en effet, aussi mobile car l’équipe peut se déplacer à la rencontre de la population à travers toute la province. Ce qui est également novateur pour être accessible en région rurale.

Par ailleurs, un accord de principe existe aussi avec Vivalia pour une mise à disposition de locaux pour des permanences sur les sites hospitaliers d’Arlon, Libramont et de Marche.

Contacts: 061 22 06 28 (numéro général dévié vers une personne de l’équipe) – olympe@mutsoc.be