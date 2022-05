C’est ainsi que Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité, Benoit Gilson, CEO d’Infrabel et Julie Vandenberghe, directrice des programmes en Belgique du WWF, ont mis en lumière les aménagements environnementaux que le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire met en œuvre lors les travaux entre Grupont et Hatrival: construction de deux ponts, la rénovation de six autres ouvrages d’art et la sécurisation de neuf parois rocheuses.

"Je salue cette collaboration entre Infrabel et le WWF, ces mises en œuvre de protection envers la faune impactée par le tracé des voies de chemins de fer. Il faut poursuivre pour cette conservation d’espèces endémiques et leurs écosystèmes" précise Georges Gilkinet.

Julie Vandenberghe souligne que la diminution des oiseaux est surtout observée dans les forêts et les zones agricoles .

"Les oiseaux de rivière, comme le cincle plongeur, s’adaptent beaucoup mieux, d’autant comme dans ces travaux d’Infrabel, ils profitent de petits aménagements de refuge et nidification" conclut la directrice du WWF-Belgique.

Zoom sur le cincle plongeur

À Poix-Saint-Hubert, les aménagements présentés par Infrabel, avec le soutien du WWF, portent sur le cincle plongeur, cet oiseau qui fréquente les rivières aux fonds caillouteux et peu profonds.

Moins connu que le flamboyant martin-pêcheur, le "merle d’eau" est particulièrement adapté pour effectuer des plongées en apnée dans ces cours d’eau ardennais. Le cincle plongeur construit toujours son nid au-dessus de l’eau, des trous dans les berges ou les falaises, aussi dans des cavités artificielles sous les ponts.

C’est donc judicieusement qu’Infrabel a aménagé dans ses ponts construits ou rénovés entre Grupont et Hatrival, des petits refuges sous les ponts de la Lhomme, permettant ainsi la nidification et la reproduction de quatre à six jeunes cincles plongeurs.