Le bâtiment principal abritant les cellules et les quelque 200 détenus n’a pas été touché. Plusieurs équipes de pompiers sont sur place, venant des casernes de Saint-Hubert, Marche, Paliseul, Bertrix et Neufchâteau. C’est bien simple, les moyens déployés sont tout simplement énormes: trois citernes, deux auto-échelles, deux autopompes, un véhicule logistique. Trois officiers coordonnent le tout.

L’atelier de menuiserie est totalement sinistré.

La zone de police Semois et Lesse ainsi que le bourgmestre Pierre Henneaux sont également descendus sur les lieux.

On ne déplore à ce stade aucun blessé, ni aucune victime.

Vers 20h30, l’incendie était en voie d’être circonscrit. Il ne restera plus rien de l’atelier de menuiserie. Une perte énorme pour le centre de détention semi-ouvert. Rappelons que la prison de Saint-Hubert a pour vocation de préparer les détenus à la vie hors de la prison. Les activités du centre de détention sont, par conséquent, axées sur la réinsertion et la réparation, en donnant aux détenus l’occasion de travailler, de suivre des activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.

À ce stade, on ne connaît pas la cause de l’incendie. A priori, personne ne se trouvait sur les lieux lorsque le feu a pris.