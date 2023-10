Thierry Luthers et Michel Curvers au ROx de Rouvroy pour chanter Johnny et Sardou

Le 3 novembre à 20 heures, Thierry Luthers sera présent au ROx, accompagné de son acolyte Michel Curvers, pour un concert inédit en Gaume "Michel chante Sardou et Thierry chante Johnny". "Nous avons déjà joué une date ensemble en décembre dernier au Forum de Liège. Michel est un ami d'enfance, nous étions à l'école gardienne ensemble. Nous avons tous deux développé un goût de la musique, lui pour Michel Sardou et moi pour Johnny Halliday, et avons chacun monté un groupe en hommage à nos idoles respectives ".