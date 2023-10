La brasserie des Trévires déménagera fin d’année et ouvrira un restaurant à Lamorteau (vidéo)

Une quarantaine de couverts

Le couple est excité de se lancer dans cette aventure de vie. L’emplacement du futur restaurant se trouve en bordure d’une voie lente, dans le paisible village de Lamorteau. Un cadre bucolique qui plaît aux deux entrepreneurs. “On a profité de cet endroit bien situé ! Une plaine de jeux se trouve juste à côté, ce sera parfait pour les familles et leurs enfants. D’autant plus qu’il sera possible de manger en extérieur avec la future terrasse”, complète Laure Giboux.

D’une capacité estimée à environ 40 couverts, le futur “restaurant des Trévires” sera ouvert tous les jours, sauf le mercredi et le jeudi. L’intérieur se veut moderne, avec une ouverture sur la cuisine et surtout sur la brasserie. “De l’intérieur, on pourra voir ce qu’il se passe dans la brasserie avec une vue sur les cuves. Une salle de séminaire se trouvera aussi à l’étage pour accueillir des réunions”, enchaîne Nicolas Giboux.

Créer sa propre bière entre collègues

Derrière ce “recrutement”, on retrouve Yves Cornerrotte, le patron de la brasserie des Trévires. C’est lui qui a déniché Laure et Nicolas pour leur demander de rejoindre cette aventure gastronomique. “On voulait vraiment trouver un restaurateur qui puisse proposer des plats de saison avec les ingrédients et produits de la brasserie. D’ailleurs, une boutique se trouvera au sein de l’établissement. On pourra y acheter nos bières, des cadeaux à l’image de la brasserie, ainsi que des desserts houblonnés, du pain ou encore des plats, sous vide ou en bocaux, du restaurant. Il y aura aussi du Cognac et du Pineau des Charentes, car je suis à moitié Charentais”, explique Yves Cornerotte, le créateur des Trévires. “Avec la salle de réunion, on organisera des activités de team building. Par groupe de 5 ou 6, les participants devront collaborer pour créer une bière qu’ils pourront ensuite déguster un mois après, lors du débriefing”, rajoute-t-il.

Le coût total des travaux, machines comprises, est estimé à 1,5 million d’euros. Le déménagement de la brasserie aura lieu fin d’année, avec une ouverture au début de l’année 2024. À titre indicatif, 600 hectolitres sortent, chaque année, des cuves des Trévires. Avec les nouvelles installations de Lamorteau, les capacités seront multipliées par deux.