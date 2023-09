Le vignoble Le Poirier du Loup a commencé les vendanges samedi dernier et les poursuivra ce samedi 30 septembre ainsi que le 7 octobre.

Et peut-être encore plus tard suivant l’évolution des maturités et le type de vin produit.

"Cette année est très spéciale, commente Michel Crucifix, chef de culture du Poirier du loup. Nous avons eu une période hyper favorable de mai à mi-juillet, ce qui a poussé la vigne à faire de belles grappes en quantité.

Puis, depuis la mi-juillet à la fin août, il y a eu beaucoup de pluies et peu d’ensoleillement, ce qui nous a apporté un développement des parasites cryptogamiques oïdium. Beaucoup de grappes sont atteintes et cela demande plus de travail de nettoyage de grappes et de tris aux vendanges.

Heureusement, la météo est avec nous pour cette fin septembre et début octobre. Nous allons bénéficier de plus de soleil et peu d’humidité.

Au niveau du cru, ce sera bon, voire même très bon pour la méthode traditionnelle", termine Michel Crucifix.