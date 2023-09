La course du Rotary "La Solidaire" pour soutenir des projets concrets

En 2021, après un été marqué par les inondations à travers la Belgique, les membres du Rotary avaient décidé de soutenir une institution victime de ces événements et expliquent ce qui a été mis en place. "Suite aux catastrophes de juillet, nous avions voulu venir en aide à une association œuvrant autour du handicap et touchée par les inondations. Cette démarche nous a permis d’identifier l’IMP Saint-Joseph à Theux", expliquent les membres du Rotary. Avec le soutien de la fondation Rotary, de l’ANAH (Association nationale d’aide aux personnes handicapées) ainsi que des Rotary Club de la Vallée de la Hoëgne et de Longwy, le Rotary Club de Virton a permis l’installation d’une nouvelle plaine de jeux dans le grand parc de l’IMP par une société de Bastogne, TVB. Les travaux de préparation et terrassement ont été réalisés par l’IMP. Cette plaine accueille également les enfants de l’école d’enseignement spécialisé "Les écureuils". Depuis mars 2023, c’est donc plus d’une centaine d’enfants qui profitent de ce nouvel espace ludique.

À noter que la prochaine édition de la course La Solidaire est prévue le 7 octobre et qu’il est déjà possible de s’y inscrire via le site www.lasolidaire.be