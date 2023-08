Un spectacle familial autour du pain à Lamorteau

Mais maître pizza, l’artisan boulanger, jouera-t-il le jeu ? Au fil des pirouettes et jongleries, les comédiens feront découvrir aux petits et grands les étapes de la fabrication du pain. Un véritable four à bois, élément de décor aux multiples fonctions, trônera au centre de la scène. Ce spectacle familial humoristique se terminera par une dégustation de pain tout frais, à peine sorti du four.