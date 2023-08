Le village de Dampicourt et le ROx seront reliés par une piste cyclable

Un des points importants abordé concerne la liaison de la voie lente entre le village de Dampicourt et le ROx. Cette piste cyclable est essentielle pour que les enfants comme les utilisateurs du ROx puissent se déplacer à vélo en toute sécurité. Le projet du parcours doit traverser la propriété de la maison de repos de la Sainte-Famille. "La législation exige que nous soyons propriétaires de ce petit secteur, constate la bourgmestre Carmen Ramlot. L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé s’est montrée extrêmement coopérative en acceptant de nous céder cette portion de terrain, ainsi qu’un carré de 10 mètres sur 10 dans le cadre d’un bail emphytéotique. C’est génial ! L’Association voit cela comme une ouverture sur le monde pour les résidents, qui pourront y trouver une distraction, surtout avec la petite plaine de jeu qui va être installée pour les enfants sur le petit carré."

Un autre point abordé concerne l’aménagement d’une maison multiservices dans l’ancien presbytère de Torgny. Le projet attend la signature de la ministre Tellier. "Ses prédécesseurs signaient les promesses de subsides tout au long de l’année, indique la bourgmestre. Mme Tellier a décidé de ne signer que deux fois par an. Nous espérons être parmi les dossiers acceptés au mois de septembre, mais rien n’est sûr. Si nous avons une bonne nouvelle, nous pourrons lancer l’appel d’offres au printemps avec l’espoir d’une mise en service fin 2025, début 2026."

Le presbytère de Torgny va connaître une nouvelle affectation qui ravira associations et particuliers pour l’organisation de leurs événements. Le subside prévu est de 642 000 € pour un investissement de total de 803 000 €.

Le ROx, un coût assumé au service de la population

Les comptes annuels du ROx ont été présentés par Stéphane Herbeuval, le président de la Régie communale autonome qui gère le complexe sportif et culturel. Dès sa construction, la Commune avait conscience qu’elle allait disposer d’un outil formidable pour sa population et celle de la région. Elle savait que ce service avait un coût. Chaque année, la commune de Rouvroy verse entre 200 000 et 210 000 € au ROx. "Ce montant est proportionnel aux activités offertes aux Rouvirois, assume Carmen Ramlot. Ces derniers ne doivent plus se déplacer en dehors de la commune pour que leurs enfants puissent avoir des activités. Pour les écoles qui devaient parfois se rendre jusqu’à Arlon, pour les associations et pour le public à qui nous offrons une palette d’activités et spectacles culturels exceptionnels pour une petite commune rurale comme la nôtre, c’est du pain béni. C’est un choix assumé depuis le début de l’aventure du ROx et que nous ne regrettons absolument pas. Malgré un démarrage fortement perturbé par les années Covid, nous n’avons jamais dépassé les limites budgétaires que nous nous étions fixées." Les comptes 2022 du ROx affichent un boni de l’ordre de 20 000 € qui servira à éponger les pertes des premières années. Selon les prévisions financières à 5 ans, le subside communal pourrait diminuer.

Vite dit

Des places de Cinéma

La Commune va acheter 200 places à 5 € pour le 43e Festival du Film Européen de Virton. Les places seront offertes aux Rouvirois.

Parc Naturel de Gaume

Le Parc Naturel de Gaume a remis son rapport d’activités et un document présentant les perspectives 2023. La participation annuelle de la Commune est de 1 159 €.

Du pain à Torgny

La bonne odeur du pain va à nouveau émaner du four banal de Torgny. ©EdA

La banalité est un droit prélevé par le seigneur sur l’utilisation du four. Lors de la cuisson, le seigneur de Torgny percevait un pain pour 13 pains cuits dans le "four banal". Autrefois l’ermite de Torgny recevait ce qu’on appelait ''la michette du four'' pour sa subsistance. Une petite convention a été signée avec une dame qui rendra vie au "four banal" en l’utilisant certains jours. Vu qu’il n’y a aucune boulangerie dans le village, le problème de la concurrence ne se pose pas.