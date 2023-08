En musique

La saison débutera le 23/09 avec Canto Général, une œuvre du poète chilien Pablo Neruda et du musicien grec Mikis Theodorakis. Interprété par 80 choristes et 13 musiciens, ce chef-d’œuvre est un cri d’humanité pour un monde juste et équitable. Une 2e date, le 24/09, ouvrira si la première représentation affiche complet.

Le 30/09, c’est au tour de Mentissa de se produire sur scène. L’ancienne candidate de The Voice France viendra présenter son premier album "La vingtaine". Le concert est déjà complet.

Hedi Ezzine, originaire de Dampicourt et Harnoncourt, présentera "Le monde cool, j’anticipe", un livre humoristique transformé en spectacle musical (14/10). Il sera à cette occasion accompagné des musiciens de Triplay et de la chanteuse Vani.

Les légendes de la chanson française seront mises à l’honneur le 3/11. Michel Curvers et Thierry Luthers rendront hommage à Michel Sardou et Johnny Halliday lors d’une performance inédite.

Le musicien Jacques Stotzem sera de passage le 17/11. Celui qui flirte avec le blues, le folk, le jazz et le rock dévoilera son nouvel album "Histoires sans mots".

Monsieur Nicolas (Nicolas Van Overstraeten), chanteur-guitariste et son acolyte Émile (Émile Warny), multi-instrumentiste, raconteront dans un spectacle magique, drôle et touchant l’histoire d’un petit garçon nommé Monsieur Non-Non. À découvrir en famille le 17/12.

Le 13/01, Sarah Schwab viendra présenter son spectacle d’imitation "Du rêve à la réalité" et offrira des performances vocales époustouflantes. Le 27/01, le groupe The Diamond Dogs fera revivre la magie de David Bowie. Le trio bruxellois Las Lloronas dévoilera son nouvel opus "Out of the blue" plus fort et engagé (9/02). Le 19/04, le groupe Tamala mêlera kora, violo et chants pour faire découvrir son 2e album. Enfin, le premier album de Trio 03 sera à découvrir en avant-première le 13/06.

Sur les planches

Le 25/11, le ROx accueillera la pièce Les beaux-pères avec Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Beglia, Romain Fleury, Élisabeth Fremondiere et Eve Reinquin. L’histoire ? Arthur vit avec Gérard qui a l’âge du père d’Arthur. Comment lui annoncer ?

La version la plus connue du mythe antique de la Méduse, racontant les aventures du héros Persée sera jouée par le collectif La Gang (20/02). Attention, certains passages peuvent être sensibles pour certains.

La troupe du Jamel Comedy Club promet des fous rires et une expérience unique le 9/03. Six artistes enchaîneront les sketches.

Des documentaires

Immersion en Bretagne par les sentiers des douaniers le 3/12. C’est ce que proposent Jean-Luc Diquélou et Éric Montargès qui ont parcouru ce chemin de grande randonnée de 2 000 km qu’ils font découvrir à travers leurs images. Des spécialités bretonnes seront à déguster. Le 15/03, direction la Route 66. La piste du rêve américain, en collaboration avec l’Université du Temps Libre de Gaume.

Le 23 septembre à 19 h 30, le ROx accueillera un spectacle exceptionnel à l’occasion du 75e anniversaire de l’ensemble vocal L a Tournerie de Libramont.

Renseignements et réservations: www.rox-rouvroy.be – Entrées: Adultes: 37 € – Étudiants: 25 € – Moins de 15 ans: 15 €