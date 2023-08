Le papa de Lison, une scoute belge au Jamboree en Corée du Sud : “Même avec des couacs, ça restera une très belle aventure humaine”

Et puis, les prévisions météo ne sont pas si catastrophiques que ça. “Pour l’instant, le typhon est au-dessus du Japon et se dirige vers la Corée. Ce n’est même pas sûr qu’il touchera le site du Jamboree. Et même si ça devait être le cas, il n’arrivera pas avant jeudi.” Niveau timing, on est donc plus que large, puisque le transfert devrait débuter ce mardi matin à 6h (à 23h, ce lundi, en Belgique). Bref, “il n’y a pas de raison de paniquer”.

"Lison n’est absolument pas inquiète. Pour l’instant, elle est surtout triste de voir ce moment de partage s’interrompre, alors qu’il restait quatre jours de camps"

D’ailleurs, Lison aussi est sereine. “Elle n’est absolument pas inquiète. Pour l’instant, elle est surtout triste de voir ce moment de partage s’interrompre, alors qu’il restait quatre jours de camps.” Car, oui, les scouts passeront le reste du séjour à Séoul, là où le typhon ne représente pas de danger. Oui, ils poursuivront les activités. Mais ce ne sera évidemment pas pareil. “Dans une ville comme Séoul, on ne saura pas réunir 40 000 jeunes au même endroit. Ils devront probablement fonctionner par petits groupes.”

Lison au Jamboree

Une belle aventure malgré tout

Avant le typhon, le début du séjour a été marqué par des manquements au niveau de l’organisation. Mais plutôt que s’en plaindre, Etienne Joannes préfère mettre en lumière les réponses apportées. “C’est vrai que les conditions n’étaient pas évidentes. Il faisait 35°C, avec 80 % d’humidité. Lison a eu du mal et plusieurs scouts ont fait des malaises. Mais l’organisation a très vite fait venir des bus climatisés et augmenté le nombre de points d’eau.”

En résumé, c’est évident qu’il y a eu des problèmes, “et ça aurait été mieux qu’il n’y en ait pas”. Mais bien loin du “traitement alarmiste réalisé par certains médias”, Etienne Joannes veut donner une image positive du Jamboree car “même avec des couacs, ça restera une très belle aventure. Lison en sortira grandie et on est très contents qu’elle ait pu y prendre part”.