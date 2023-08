Stéphanie Eischorn crée sa propre maison d’édition

Alors que les 2es tomes de ces éditions s’apprêtent à sortir bientôt, l’auteure gaumaise (elle habite désormais Charency-Vezin, de l’autre côté de la frontière), s’est lancé un nouveau défi. Après s’être auto-éditée, elle a créé en décembre 2022 la maison d’édition Plumes de Cœur. "J’ai eu l’idée, avec ce projet, d’accompagner d’autres auteurs, car je sais qu’il est difficile d’obtenir des contrats auprès de maisons d’édition. Je souhaite donner une chance à ceux qui débutent et être un tremplin pour des auteurs inconnus."

Pour Mélodie Ducœur, ce virage était une évidence. Celle qui lit à présent les manuscrits d’autres auteurs a une idée précise de ce qu’elle souhaite. "Je lance des appels à textes ou je reçois des écrits de manière spontanée. Les candidats m’envoient des PDF avec des informations sur eux et leur premier chapitre. Je prends le temps de lire chaque texte et avec un comité de lecture, nous faisons une présélection."

Pour rejoindre la maison d’édition, les manuscrits des auteurs doivent rentrer dans la ligne éditoriale. Si ces derniers doivent se montrer à l’écoute des autres et faire preuve de bienveillance, leur plume doit être fluide et inviter les lecteurs à la détente. "Nous sommes un éditeur d’émotions. J’aime que les livres reçus fassent du bien, qu’ils aient un côté optimiste et positif. Je demande ensuite aux auteurs de m’envoyer leur livre entier pour m’assurer que le tout est cohérent."

Et ça marche ! En six mois, plus de 200 candidatures lui ont été envoyées. Une fois retenus, ces projets s’inscrivent dans une démarche collaborative avec des correcteurs et des illustrateurs. "Soit les textes sont envoyés directement chez nos correcteurs et ensuite au graphiste pour créer la couverture, soit nous demandons aux auteurs de retravailler et d’améliorer ceux-ci."

Des auteurs de tous horizons

Aujourd’hui, la maison d’édition réunit 9 auteurs, des jeunes femmes âgées d’une vingtaine ou trentaine d’années essentiellement. "Ce sont des profils très différents. Il s’agit de personnes qui travaillent et qui s’impliquent dans des associations ou auprès d’enfants et de personnes porteuses de handicap, au quotidien ou de manière plus ponctuelle. Certaines ont aussi vécu des situations dramatiques."

Divers genres sont représentés, de la romance au fantastique en passant par les albums jeunesse. "Nous sommes passés de six ouvrages à une douzaine. Il y a de grandes chances que les lecteurs qui apprécient un ouvrage aiment également les autres."

Tous ont un point commun: susciter l’émotion en donnant le sourire ou en faisant parfois pleurer. Ils sont adaptés aux personnes dyslexiques et rencontrant des difficultés visuelles. "Nous travaillons en partenariat avec une association qui lutte contre les cancers pédiatriques. Les livres sont par exemple distribués aux enfants malades."

www.plumesdecoeur.com