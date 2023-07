Plus beaux villages de Wallonie : Torgny, comme un petit air de Provence en Belgique

La raison de cette réputation tient principalement de son microclimat, duquel découlent de nombreuses particularités du bourg. "Le microclimat est dû à plusieurs facteurs réunis, explique Bernard Joannes, Président du Syndicat d’Initiative. Le premier facteur, c’est l’orientation du sol vers le sud, sud-ouest. Mais on dit aussi que les vents de l’Ardenne sont bloqués par la forêt. C’est grâce à cela que, par rapport au point culminant de Virton, on a 1,5 degré de plus ici."

Torgny, avec ses toitures en tuiles rouges et son microclimat, est souvent surnommé la petite Provence belge. Un hameau où il fait bon vivre! ©EdA Mathieu Golinvaux

Une réserve naturelle unique

L’une des particularités qu’abrite ce village grâce au microclimat, c’est la réserve naturelle. "C’est une ancienne carrière, explique notre guide. Jusqu’en 1948, les gens de Torgny pouvaient extraire la pierre ici pour construire leurs maisons. Mais dans les années 40, Raymond Mayné a découvert une cigale. Il en parlera à ses professeurs, qui en parleront à des scientifiques et l’information fera le tour de la Belgique. Dans les journaux, on parle des “Marseillais de Torgny”: ils se moquaient de lui. Mais on a découvert d’autres choses encore: 15 sortes différentes d’orchidées, la mante religieuse, beaucoup de papillons."

Bernard Joannes sur les hauteurs du village le plus méridional de Belgique. ©ÉdA – 7021861443

Aujourd’hui inaccessible aux promeneurs, la réserve naturelle est protégée des dégradations qu’ont pu faire les touristes dans le passé, bien qu’elle soit observable depuis la route.

Le vignoble du Poirier du Loup

Une autre spécificité du village, c’est son vignoble qui peut se développer grâce aux conditions climatiques clémentes. Les vins blancs et rosés pétillants produits de manière artisanale sont assez connus, mais le nom du vignoble l’est moins. Le lieu-dit "le Poirier du Loup" s’appelle comme cela car, à l’époque, lorsqu’un chasseur tuait un loup, il le présentait aux habitants du village. qui lui offraient la goutte ! Puis, le loup était pendu à l’orée de la forêt, pour, selon la légende, dissuader les meutes de passer par là. Le dernier loup aurait été pendu à un poirier, où se trouve désormais le vignoble.

Torgny vu du ciel ©EdA Mathieu Golinvaux

Un village français ?

Torgny doit aussi son caractère provençal à son architecture très proche des villages français. Cette configuration trouve ses origines dans l’histoire du village. "La route qui vient de Lamorteau par le bas de Torgny n’existe que depuis 1918. La seule qui existait, c’est la route qui longe le bois, mais elle était mal fichue.

Torgny vu du ciel. ©EdA Mathieu Golinvaux

Il n’y avait pas de communication avec Virton, seulement un bus par semaine. Les habitants se sont donc tournés vers la France. C’est pour ça qu’on retrouve un peu le même type de maisons dans les villages français", conclut l’historien local.

La chapelle de l’ermitage

La chapelle de l’ermitage où vécut, pendant près de 60 ans, sœur Marie-Bernard.

Tout en haut du village se niche la chapelle de l’ermitage. Érigée en 1760, après 20 ans de désertification de Torgny à cause de la peste, la chapelle a été construite pour implorer le secours de la Vierge. "Je crois que ça a été efficace, même le Covid n’est pas passé par ici !", plaisante Bernard Joannes. Pendant près de 60 ans, une ermite, sœur Marie-Bernard, a occupé les lieux. Bien connue pour son caractère trempé, elle avait le don de guérir les gens, simplement en les écoutant.

Le lavoir comme lieu de rencontres

"Vous savez comment on appelle cette place ? lance le guide. C’est la place des mauvaises langues ! Les gens venaient ici, au lavoir, deux ou trois fois par an pour le gros linge. Ça se passait sur trois jours, avec l’aide des voisines. C’est le centre névralgique du village, c’est là que les réputations se faisaient et se défaisaient." Le lavoir débite la même quantité d’eau toute l’année. Elle vient de la source de Torgny, tout comme l’eau qui coule dans les robinets des habitations.

Les toits en tuiles

Les tuiles rondes ornant les toitures sont représentatives du village. À l’époque, cela était facile: l’argile était très présente dans les sols, il suffisait d’avoir un four. "Les tuiliers fabriquaient ici. Il paraît qu’ils prenaient la forme de la tuile sur les cuisses de leur femme, ce qui donnait la forme tronconique. Ensuite, on les posait simplement sur la toiture, elles n’étaient pas attachées", raconte Bernard Joannes.

