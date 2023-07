Le MPA Festival de Dampicourt les 21 et 22 juillet prochains avec notamment Daddy K, Arno & Mass, Nicki Sanchez, DJ Mast,…

Organisé par le CDJ Dampicourt, le MPA Festival de Dampicourt se déroulera les 21 et 22 juillet dans la Cité Soucou. Pour la 32e édition de ce festival, devenu une référence en termes de show musical et technique, deux soirées festives, conviviales et familiales sont au programme. Cette année, l’événement sera accessible à tous, sans limite d’âge.