Rouvroy octroie jusqu'à 400 euros pour la beauté de votre façade

"Désormais, le citoyen pourra rentrer une facture auprès de l’administration communale pour bénéficier d’un remboursement de 20% pouvant aller jusqu’à 400 euros maximum. Il s’agit d’une prime qui pourra être octroyée tous les 10 ans", explique la bourgmestre.

Concrètement, si vous avez fait nettoyer votre façade par une entreprise tierce ou que vous avez fait faire des travaux de peinture, vous pouvez prétendre à cette prime. "Le but, bien sûr, c’est que ladite façade soit visible depuis la voie publique pour que tout le monde puisse en profiter", ajoute l’échevin Stéphane Herbeuval.

Réguler le tourisme

L’autre point intéressant de ce conseil communal concernait l’ajout d’une annexe au règlement général de police pour Rouvroy. "On constate, notamment à Torgny, qu’il y a des problèmes de parking avec l’afflux de touristes. On vous propose d’ajouter une note au règlement général de la zone de police de Gaume uniquement applicable à Rouvroy et ses villages. Comme à Durbuy, le nombre de touristes logeant chez nous ne devra pas dépasser 25% des autochtones. En voiture, ils pourront charger/décharger leurs bagages, mais ils devront se garer aux entrées/sorties du village", explique Carmen Ramlot. "Pour les gîtes, des personnes-ressources devront être présentes sur place. Les plaques d’immatriculation des touristes qui dorment sur place devront être renseignées au préalable si jamais on doit bouger un véhicule, par exemple. On veut vraiment éviter le tourisme de masse ", précise l’échevin Jérome Petit. Cette disposition a été approuvée avec effet immédiat.

Ramassage des déchets

Philippe Guissard a ensuite présenté un point concernant le ramassage des déchets ménagers. Commme Idélux prépare les calendriers de ramassage de l’année 2024, il a fallu se prononcer. "On vous propose de garder un ramassage d’une fois par semaine en été, mais de passer à une fois tous les 15 jours durant la période hivernale. Cette disposition devrait être applicable au 1er janvier 2024", explique-t-il.

Recrutements

Terminons en précisant que la Commune de Rouvroy est toujours à la recherche d’un agent technique en chef (D9) et d’un agent administratif (D4). Une réserve pour agent administratif (D6) est aussi réclamée. Les candidats intéressés peuvent déposer leur lettre de motivation, extrait de casier judiciaire, copie du diplôme requis, copie de la carte d’identité et CV auprès de Madame Edith Goblet, directrice générale, à l’adresse de la maison communale (rue du 8 septembre, 41 à 6767 Dampicourt) pour le 23 septembre 2023 à 17 h 00 au plus tard.

À savoir, aussi, que pour les postes d’agent administratif D4 et D6, une nouvelle jurisprudence datant du 1er juin dernier a modifié les procédures. En conséquence, les précédents candidats ayant postulé doivent recommencer la procédure de recrutement (examens compris). Une situation indépendante de la Commune de Rouvroy et qui n’a pas manqué de faire soupirer les élus communaux…