Une centaine d'enfants exposent leurs œuvres au ROx

Dans le cadre de PECA

Le projet "Créa-Lisons" était assez simple: "Les enfants ont reçu gratuitement par la FWB quatre livres, explique Thierry Gridlet, Référent culturel PECA. L'enseignant les a lus avec les enfants, ou s'est rendu en bibliothèque pour les lire avec une animatrice. Ensuite, les enfants doivent faire preuve de citoyenneté en procédant à un vote pour choisir un des livres sur lesquels ils vont travailler. Des artistes sont ensuite pour se rendre dans les écoles et travailler avec les enfants sur ce livre. Le but, c'est de passer de la littérature aux arts plastiques. Selon les classes, ils peuvent faire une grosse œuvre collective ou bien des plus petites créations individuelles."

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Parcours d'Éducation Culturelle et Artistique (PECA). Pendant toute leur scolarité, depuis 2020, les élèves doivent découvrir la culture au sens large en passant par les étapes d'apprentissage, de rencontre et de pratique. Trois étapes qui étaient bien présentes dans ce projet.

Un succès pour les élèves

Le monde était présent, lundi soir, pour inaugurer l'exposition des jeunes talents au ROx. Une étape importante pour les élèves qui pouvaient découvrir le fruit de leur travail qui s'est étalé sur plusieurs mois. "On voit, dans leurs yeux, plein de magie, se réjouit Thierry Gridlet. Leurs œuvres sont présentées dans un vrai centre culturel, avec des éclairages, une vraie présentation. C'est la première exposition de leur vie ! Ce qui est aussi intéressant dans le projet, c'est que les enfants n'exposent pas seuls. D'autres écoles exposent, donc ils découvriront les réalisations des autres classes, et comment elles ont traité le même livre."

À nouveau en 2024

Un succès tel que le projet sera à nouveau décliné en 2024, avec deux nouvelles écoles supplémentaires, soit près de 200 élèves participants. Une autre opération s'adjoindra à "Créa-lisons". Il s'agira de "Mon patrimoine revisité", qui remplacera les livres par des monuments ou bâtiments emblématiques de la ville des élèves.