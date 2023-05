Anna Absil, de Meix-devant-Virton, fête ses 100 ans au home de Rouvroy

L’hommage à la centenaire a été lu par Chantal Deruette, la directrice du home de la Sainte-Famille à Rouvroy.

Couturière

Premier enfant d’Ernest Absil, douanier, et de Léa Waudoit, originaire de Dampicourt, Anna Absil est née le 13 mai 1923 dans le village d’Hauset (Cantons de l’Est).

Peu de temps après, en novembre 1924, un petit frère vient agrandir la famille.

Celui-ci, colonel de gendarmerie en retraite, habite actuellement à Saint-Léger.

Bonne élève, Anna a étudié jusqu’à 16 ans à l’école ménagère de Virton,

Après s’être être rendue à Liège pour apprendre la couture, elle revient en Gaume pour aider ses parents et sa famille jusqu’à l’âge de 28 ans.

Elle épouse alors Fernand Collin, employé aux chemins de fer.

Trois ans plus tard, la famille s’agrandit par la naissance d’une petite fille, Nadine. Le couple s’installe ensuite dans la maison qu’ils ont construite à Meix-devant-Virton.

"Vous vous êtes occupée de votre foyer et avez mis en œuvre vos talents de couturière pour confectionner et réparer toutes sortes de vêtements. De fil en aiguille, vous en avez fait votre métier à la satisfaction de tout votre entourage, dit Chantal Deruette à propos de la nouvelle centenaire.

Au fil du temps, vous êtes devenue la grand-mère de Cindy puis arrière-grand-mère de Zélie: 4 générations féminines se succèdent ainsi dans la famille. "

Elle joue encore au scrabble et aux mots fléchés

Anna Absil a résidé à Meix jusqu’à ses 97 ans, moment où elle a rejoint la Maison de la Sainte Famille à Rouvroy.

"Votre v ivacité d’esprit, toujours bien présente, vous permet encore de jouer au scrabble, pour votre plus grand plaisir et celui de vos partenaires de jeu. La lecture du journal et la grille de mots fléchés font partie de votre quotidien. Le tricot reste aussi un de vos passe-temps favori", dit la directrice du home.

Sachez encore que la nouvelle centenaire a roulé à vélo jusque 85 ans et qu’une alimentation saine grâce à la consommation des légumes de son potager, son dynamisme et son courage, lui ont permis d’atteindre ce très bel âge.