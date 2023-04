Dampicourt : un chapiteau de 50 mètres sur 20 pour la soirée hawaïenne

Ils ont tenu parole. Les membres du club des jeunes de Dampicourt ont suivi les remarques émises par certains festivaliers lors des précédentes éditions. "On nous avait déjà dit qu’un chapiteau plus grand serait une bonne chose. On a donc écouté nos festivaliers et, cette année, nous proposons un grand chapiteau de 50 mètres sur 20", nous détaille Arnaud Bergmann, le porte-parole du club des jeunes de Dampicourt.