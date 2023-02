Lison ,de Rouvroy, l'été prochain au jamboree mondial des scouts en Corée

"Il s’agit du rassemblement mondial des scouts de 14 à 18 ans qui se déroule tous les quatre ans dans un pays différent avec un thème spécifique qui est cette année “Dessine ton rêve”. Le jamboree est un immense camp sous tente qui permet de découvrir d’autres cultures et qui dure trois semaines. La première consiste à découvrir le pays tandis que les deux suivantes sont dédiées au rassemblement en lui-même."

De nombreuses activités sont au programme: grandes veillées, stands découverte de plats typiques notamment, cérémonie d’ouverture et de clôture ainsi que des échanges de foulards, t-shirts et badges.

Un rassemblement toujours plus populaire

Créé à l’initiative de Robert Baden-Powell, le premier jamboree s’est tenu sous la bannière du scoutisme et du guidisme et a réuni cinq fédérations. Il s’est déroulé la première fois en Angleterre en 1920. Un total de34 pays y étaient représentés avec 8 000 participants dont 204 Belges. Aujourd’hui, 166 pays y prennent part, soit 50 000 participants et 1 234 belges. "Le contingent belge compte une majorité de scouts flamands et 80 francophones. Je suis la seule du Sud-Luxembourg. Les scouts les plus proches sont originaires de Vielsalm".

À chaque édition, une BD est utilisée en guise de fil rouge pour représenter la Belgique. Cette année, il s’agit de la BD Bob et Bobette "L’outre volante", sur le thème du jamboree.

Tout au long du séjour, les scouts sont accompagnés et encadrés par des animateurs. Un poste qu’a déjà occupé la maman de Lison lors du jamboree en Thaïlande en 2003.

Cette dernière a partagé son expérience avec Lison qui à l’annonce de la prochaine édition, s’est rapidement inscrite. "Les places sont nombreuses, mais partent vite malgré le fait que le jamboree n’est pas très connu dans le sud de la Belgique. Nous avons donc tout de suite boqué la date. J’ai ensuite participé à une réunion d’information et un week-end de rencontres avec les autres troupes belges participantes. Ces troupes (deux francophones, deux bilingues et le reste néerlandophones) comprennent chacune 36 scouts et 4 animateurs. Un autre week-end est prévu ainsi qu’un mini-camp de quatre jours. Ces préparations me rassurent".

Une telle opportunité a toutefois un coût, calculé selon le PIB de chaque pays pour permettre au plus grand nombre de participer. Pour la Belgique, il est de 3 500€. Il comprend la préparation du camp, le transport, les visites sur place, etc. Afin de financer ce voyage qu’elle attend avec impatience, Lison vend les BD Bob et Bobette. "Mon défi est d’en vendre 175, il m’en reste 50. Les personnes intéressées peuvent me contacter via ma page Facebook Lison en Corée – Jamborée 2023".