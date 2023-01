Vœux communaux : 2023, l'année des travaux à Rouvroy (PHOTOS)

La bourgmestre, qui a prononcé ses vœux en premier, est tout d’abord revenue sur une année 2022 particulièrement difficile avant de s’attarder, quelques instants, sur le travail des employés communaux. "Nous venons de clôturer une année à nouveau bien particulière: covid, guerre en Ukraine, dérèglement climatique, crise énergétique, drames sociaux. Malgré ce climat incertain et ce ciel parfois lourd, nous voulons garder foi en l’avenir (...) Je tiens à tous vous remercier pour votre investissement et pour le travail fourni lors de cette année", a déclaré la bourgmestre.

Beaucoup de projets pour 2023

Toujours selon Carmen Ramlot, l’année écoulée a permis de voir aboutir divers projets au sein de la Commune, comme la finalisation de la restauration des murs classés de Montquintin, le nouveau local des scouts à Lamorteau, la stabilisation du parking du ROx ou encore la finalisation de la maison communale. "2023 nous apportera son lot de défis, nous souhaiterions rénover la salle de village de Couvreux, aménager l’intérieur de la maison communale, poser de nouveaux abribus, rénover l’ancien presbytère et étendre l’école communale de Dampicourt. Il est également prévu de finaliser les travaux du nouveau lotissement de Lamorteau en vue d’effectuer la mise en ve nte", continue la bourgmestre.

D’autres projets ont encore été cités par Carmen Ramlot, dont la création d’un réservoir e t captage d’eau à Lamorteau, la création d’une maison médicale et divers travaux d’entretien de voiries. Cette année, pas de mise à l’honneur particulière, seul un agent communal devrait partir à la retraite en 2023 ; il s’agit d’Alain Bertrand.

Deux ans pour Edith Goblet

Avant de passer au verre de l’amitié, offert par l’administration communale, Edith Goblet, la directrice générale, a elle aussi pris la parole pour notamment revenir sur ses (presque) deux années à la tête de l’administration. "Après une période durant laquelle j’ai pu prendre mes marques et connaître l’administration (...) L’année 2022 a été marquée par l’avancement de dossiers importants (...) Je tiens à remercier les membres du Collège communal (...) tout comme l’ensemble du personnel. Ils ont su me faire confiance et me laisser l’opportunité de m’intégrer", termine la directrice générale.

La dernière prise de parole, brève et claire, a été laissée à la présidente du CPAS, Claudine Maudoigt, qui a également présenté ses vœux devant l’assemblée. Car 2023 s’annonce, elle aussi, une année très riche en travail pour les agents du CPAS.