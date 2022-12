Premier marché de Noël des artisans et producteurs pour Le Pigeonnier à Lamorteau

Le samedi 3 décembre, l’ASBL & Gîte du Pigeonnier organisait son premier marché de Noël d’Antan à Lamorteau. " Nous pensions depuis longtemps mettre en place un marché paysan et artisan mensuel et nous avons finalement décidé de proposer un marché de Noël. Nous avons contacté des artisans pour les inviter et le bouche-à-oreille a tellement bien fonctionné que nous avons accueilli 44 exposants, répartis un peu partout, dans la grange ainsi que sous une tent e ", se réjouit Reine Eischorn.