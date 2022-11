Folle course-poursuite entre Virton et Rouvroy

Les faits jugés hier échappent à l’entendement. Deux copains boivent quelques verres pour fêter l’anniversaire de l’un d’eux. Ils quittent Virton dans deux voitures pour rejoindre Rouvroy. Le prévenu embarque sa copine et leurs cinq enfants, dont quatre prennent place à l’arrière, un garçon de douze ans sur les genoux d’un autre. Les deux imbibés, non contents de rouler dans des conditions illégales, se sont amusés comme des gamins en faisant la course du côté de l’usine Burgo. La voiture surchargée, pour une raison inexpliquée, a donné un solide coup de frein, l’autre lui est rentrée violemment dedans.

À l’arrière, le garçon sur les genoux a été projeté, heureusement retenu par une ceinture de sécurité qui lui a sérieusement blessé les organes vitaux et qui lui a valu plusieurs jours d’hospitalisation en soins intensifs.

La voiture a pris la fuite. "Pour conduire le garçon blessé à l’hôpital", prétexte le prévenu. Il arrivera finalement après avoir été chargé dans une autre voiture, celle accidentée ayant rendu l’âme. "Je reconnais avoir fait une connerie, admet le prévenu de 33 ans. Quelqu’un avait mis un article de presse dans la boîte aux lettres de ma mère où mon nom était cité dans une affaire où j’ai été condamné à un an de prison. J’étais mal dans ma peau."

Il risque très gros

– "Mon rôle est difficile", plaide Me Laurent Michel

– "Non, il est impossible", lui rétorque le président Philippe Nazé.

– "Je demande au tribunal de lui accorder une ultime chance, ou sinon il n’échappera pas à la prison de la rue Léon Castilhon", poursuit le plaideur.

Déjà condamné à deux reprises à un an de prison, le client de Me Michel a bénéficié jusqu’ici de mesures probatoires qu’il n’a pas respectées. Lundi, son avocat l’assistera devant un autre tribunal pour lui éviter la révocation des mesures de faveur qu’il a obtenues.

Yannick Rosart le représentant du ministère public a requis sévèrement: "La Justice a déjà offert de multiples chances à Monsieur. Il n’en a cure et n’a rien compris. Le Code pénal n’a plus d’autres possibilités que de l’envoyer en prison et de lui interdire de conduire. Je m’oppose à toutes nouvelles mesures probatoires. Il a une telle inconscience qu’un jour il aura un mort sur la conscience."

Jugement le 21 décembre.