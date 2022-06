GuiHome a détendu 900 personnes en deux séances au RoX de Rouvroy

Les 900 spectateurs, qui se sont déplacés au RoX lors des deux séances proposées ces vendredi et samedi se souviendront longtemps de l’humour mordant de GuiHome. L’artiste namurois aux origines gaumaises a séduit avec quelques-unes de ses bouffonneries issues de ses vidéos qui, depuis 2015, rassemblent des millions de vues sur sa chaîne You Tube. Avec lui, tout est prétexte à se détendre comme il intitule son dernier spectacle. Même dans les situations les plus improbables telles l’arrivée, livraison expéditive, de Nico le malheureux partenaire d’un brûlage de culotte, ou lorsque le vidéaste peine à poursuivre l’arrivée grotesque de M. Feng Shui. Il gère adroitement les difficultés tout comme son image puisque toute tentative d’immortalisation de sa venue en Gaume se soldait par une subtilisation immédiate du portable. Deux heures durant, il se démène, le public apprécie et lui réserve une standing ovation. Et avant de quitter la salle l’artiste qui se définit comme un "hyperactif" n’oublie pas de remercier les organisateurs, BJC. C’était la dernière date avant de reprendre en septembre une tournée qui passera aussi par la France puis la poursuite de la série M.Pipi avec Pablo Andres, mais encore le deuxième festival de l’humour de Namur, la production de Nicolas Lacroix un jeune humoriste,…