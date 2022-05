Plusieurs jeunes filles se sont plaintes en cours de soirée d’avoir été droguées à leur insu.

Mardi après-midi, le parquet du Luxembourg précisait que 7plaintes avaient été déposées par les victimes dans différents bureaux de police de la région.

Mais au final, ce sont 11plaintes qui ont été enregistrées: 7 venant de jeunes femmes mineures d’âge et 7 de jeunes femmes majeures.

Le club des jeunes de Dampicourt, comité organisateur du bal, a lui aussi déposé plainte.

Somnolence, vomissements, trous de mémoire

Responsable des contacts avec la presse pour le parquet du Luxembourg, la substitut du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot, précise que toutes ces victimes font état de "divers symptômes ressentis lors de la soirée et après la soirée, notamment des nausées, vomissements, perte de connaissance, trou de mémoire, maux à la tête, à la nuque et au ventre, somnolence, salivation plus forte, mal aux yeux" .

Le parquet du Luxembourg ajoute que " 4 victimes pensent avoir reçu une injection à leur insu durant la soirée. Les 7 autres suspectent plutôt la présence de substance dans leur verre. Parmi les victimes, 8 d’entre elles ont subi un prélèvement sanguin et/ou urinaire. Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour." L’enquête menée activement par le SERde la zone de police de Gaume suit son cours.

Un peu partout en France, on a constaté récemment de mêmes phénomènes troublants lors de soirées.