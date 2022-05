Compte 2021 de la Commune de Rouvroy : des coûts en constante augmentation

Du côté des recettes à l’exercice propre, un taux de réalisation de 97% est observé, soit 5400194 € des 5468618 € initialement budgétisés.

En ce qui concerne les dépenses à l’exercice propre, ce taux est de 90% soit 4989854 €. "Un très bon ratio" , selon François Gillet, receveur régional. Ce dernier relève en outre un résultat budgétaire global de 1693482 €, provenant du cumul du résultat des exercices antérieurs et de l’exercice propre (410340 €) duquel un montant a été prélevé pour alimenter le fonds de réserve extraordinaire.

" Si nous décomposons l’exercice propre, nous constatons que les principales dépenses restent celles de personnel (34,55%) tandis que les recettes les plus élevées (82,66%) sont liées aux transferts (impôts et redevances, etc.). Parmi les premières, nous retrouvons les contributions dans les charges de la RCA, du CPAS et à la zone de police. Les secondes proviennent, quant à elles, du Fonds des Communes et du précompte immobilier ". À noter que si les recettes de prestations et de transferts sont en baisse à cause de la vente de bois notamment, celles liées à la dette sont en légère hausse. Les dépenses de personnel et de fonctionnement poursuivent, quant à elles, leur augmentation, s’expliquant par le traitement du personnel non subsidié et les travaux d’entretien de la voirie. Enfin, la hausse des dépenses de transfert et de dette provient des contributions précitées et de l’explosion des intérêts débiteurs. " La diminution du résultat à l’exercice propre (boni le plus faible depuis 5 ans) est à nuancer par la non prise en compte en 2020 des dépenses relatives à la zone de secours et le retard de perception du précompte immobilier pour 2021 ".

Un mali à l’extraordinaire

En revanche au service extraordinaire, c’est un mali de 30134 € qui est noté. Une fois encore à nuancer: ce résultat s’explique par le fait que des subsides liés à la restauration des murs de Montquintin et de l’achat d’un défibrillateur n’ont pas encore été reçus. Les sources de financement sont, quant à elles, à chercher du côté des prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (3518812 €) et de la constatation de subsides (425374 €). S’élevant à 3010161 €, ce fonds tend à diminuer pour la 3eannée consécutive. Un montant influencé par le prélèvement réalisé pour souscrire au placement Belfius visant à limiter l’impact des taux d’intérêt négatifs.

Le receveur régional a finalement invité la Commune à rester attentive sur la gestion de ses dépenses ordinaires.