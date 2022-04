L’usine Burgo Ardennes à l’arrêt pour la bonne cause

Durant ces deux prochaines semaines, l’usine est en "shut down": la production est allégée, de nombreuses entreprises de sous-traitants ont envahi le site pour assurer comme cela se produit régulièrement et de manière récurrente, l’entretien des outils de production et des équipements. Les habituels travailleurs sont sur place, ils sont renforcés par ces spécialistes pour un nettoyage complet avec matériel, véhicules et personnel selon un planning bien organisé.

Rien à voir non plus avec l’action menée vendredi matin par les délégations syndicales avec la distribution de flyers. Comme ailleurs en Belgique, cela concernait uniquement l’action menée au niveau national, déployée par plusieurs organisations représentants des travailleurs pour défendre le pouvoir d’achat. Burgo Ardennes est à l’arrêt pour la bonne cause