Un scrutin à trois listes à Rendeux en octobre 2024?

La feuille n’est pas blanche

Sébastien Depierreux se dit "ouvert" aux propositions. ©EdA

Ensuite, du côté de la minorité. Elle, s’est divisée avec le départ de celui qui avait été tête de liste en 2018. Sébastien Depierreux, siégeant aujourd’hui comme indépendant. Va-t-il constituer sa propre liste ? "La feuille n’est plus blanche mais je n’ai pas encore pris ma décision. Je suis en pleine réflexion et ouvert à la discussion avec tout le monde. Je vais prochainement rencontrer autant Cédric Lerusse qu’Albert Cornet pour voir la vision de chacun. S’il y a trois listes, on s’expose potentiellement à une alliance."

Dans l’expectative

Albert Cornet ne s'avance pas pour l'instant. ©EdA

Enfin, quelle sera la position d’Albert Cornet, leader de la minorité ? C’est un vieux routinier de la politique communale. À un an du scrutin, il ne s’avance pas et affiche une réelle prudence: "A titre personnel, je n’ai pas encore pris de décision précise. Je suis dans l’expectative. Je pense que c’est prématuré de parler d’une future liste. Nous nous réunissons tous les mois avec le groupe et les élections de 2024 seront à l’ordre du jour d’une prochaine de ces réunions. Nous ferons alors le point tous ensemble sur ce sujet. Mais honnêtement, à l’heure actuelle, je ne sais rien dire." Une autre liste potentiellement ? On sait que le changement orchestré par la SWDE dans la distribution d’eau crispe une partie de la population. Cette crispation débouchera-t-elle sur la constitution d’une liste ou sur un apport de candidats supplémentaires ? L’avenir nous le dira.