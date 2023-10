Reconnaissez-vous cet homme, retrouvé mort à Vecpré ? La police fédérale lance un appel

"Cet homme pourrait être un sans-abri", précise la police fédérale.

Il était âgé entre 25 et 50 ans. Il mesurait 1m73 et a les cheveux bruns. Il portait une veste noire, un sweat gris à capuche, deux pantalons de training, un pull et des baskets blanc gris - pointure 41.

Si vous avez des informations, vous pouvez laisser vos témoignages via ce formulaire ou au 0800 30 300 ou 0032 2 554 44 88 depuis l’étranger.