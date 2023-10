Le village de Chéoux (Rendeux) s’exposera en photos dès ce samedi 21 octobre

Deux passionnés

À la base de ce travail, deux habitants de l’entité, Michel Therer et Christian Antoine. Ce dernier confie: "Je suis un passionné de photos. J’ai proposé l’idée d’une telle expo au comité du village qui a de suite embrayé. Avec Michel, nous avons alors débuté un travail de récolte".

Un travail lancé il y a plus d’un an et demi. "Au total, nous avons pu compter sur 35 contributeurs. Plus de 2000 photos ont été scannées directement", souligne pour sa part Michel Therer.

Ces 2 000 documents seront par ailleurs projetés sur écran.

Projection également d’anciens films, dont un sur le centenaire de la paroisse, en 1946.

Derrière l’exposition, qui mériterait bien une compilation dans un livre, autre projet dans les cartons des deux concepteurs, se trouvent des rencontres: "C’est un projet fédérateur. Il y a eu un réel engouement de la part de la population. Nous avons passé des heures chez les gens à compulser des albums, à écouter des anecdotes", poursuit Christian Antoine.

Sauvegarde

Bien plus qu’une compilation, il s’agit là d’un vrai travail de sauvegarde d’un patrimoine: "On constate qu’au fil du temps, les photos disparaissent, les héritiers ne savent parfois plus le nom des personnes qui figurent sur ces dernières", note Christian Antoine.

Pour éviter ce qui s’associe à un "oubli" voire une "perte", un livre d’or sera déposé lors de l’exposition, histoire que noms, commentaires sur les photos soient inscrits et ainsi sauvegardés. C’est également dans cette optique qu’une page Facebook a été lancée. Elle se veut dynamique et au carrefour des histoires de Chéoux. Pendant l’exposition, à proximité de l’église, dans le lieu baptisé "Le râtelier" une ambiance "ancien bistro" est reconstituée. " Nous ne voulions pas que le public vienne simplement voir l’expo puis reparte. Au râtelier, il sera possible de prendre un verre mais également d’échanger, de partager. C’est un des buts de notre exposition", ponctue Michel Therer.

L’exposition est accessible du 21 au 29 octobre inclus, tous les jours de 16 à 20 heures. L’entrée est gratuite.