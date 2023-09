Rendeux inaugure le plus grand pumptrack de Wallonie....Et bien plus!

Le Rendeusien Laurent Georges, multiple champion en VTT de descente, le downhill, est enthousiaste et heureux à la fois. L'inauguration du pumptrack dans sa commune, c'est un peu une cerise sur le gâteau: "C'est un formidable terrain de jeu pour tout ce qui roule, du vélo au BMX en passant par la trottinette. C'est intergénérationnel, s’enthousiasme-t-il. Le parcours se fait grâce aux mouvements de pompage, d‘où le terme de “pump” ; on tire puis on pousse suivant la bosse. C'est très physique. Nous avons un super outil de préparation. La discipline, elle, est nouvelle et on pourrait rêver, ici, d'un championnat de Belgique d'Europe voire du monde !"