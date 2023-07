Entre luzerne et sorgho, ces agriculteurs de Rendeux essaient de s’adapter aux changements climatiques

15 hectares de luzerne sur l’exploitation

C’est en 1993 que Martine Dufey, qui a repris la ferme de ses beaux-parents, a commencé à planter la luzerne. Il s’agit d’une légumineuse, une plante capable de fixer l’azote dans l’atmosphère. "Nous cultivons la luzerne depuis 20 ans pour des raisons économiques, explique Philippe Leclère, son compagnon. La luzerne nous permet de produire des protéines sur la ferme et d’en apporter dans les fourrages. Nous la mélangeons au dactyle, qui est une graminée fourragère. Le mélange fonctionne bien et résiste à la sécheresse."

Une sécheresse de plus en plus présente en raison du réchauffement climatique et qui s’accentue au fil des années. "Pour planter de la luzerne, il faut des sols qui s’y prêtent, reprend Philippe Leclère. Ici, nous avons un sol drainant et les essais se sont avérés concluants. Nous arrivons à être autonomes même si le rendement est moindre d’année en année."

De couleur mauve et pouvant atteindre un mètre de haut, la luzerne est récoltée quatre fois par an. "Lorsque l’on connaît une année normale au niveau de la météo, on réalise quatre coupes par an sur nos 15 hectares de culture, dit encore l’agriculteur. Nous pouvons faire 60 ballots de préfané. Mais lorsque les années sont plus sèches, nous en produisons la moitié. La luzerne est bien résistante, mais il lui faut quand même de l’eau, il n’y a rien à faire."

Le sorgho, pas encore adapté à notre climat

Une autre plante qui a été testée au sein de l’exploitation familiale, c’est le sorgho. Il s’agit d’une plante originaire d’Afrique qui peut être cultivée pour ses graines ou pour le fourrage. "Nous avons essayé de la cultiver il y a quatre ans, reprend Philippe Leclère. Mais il a vraiment fait sec, donc ça n’a pas fonctionné. La deuxième année où nous avons essayé, en 2021, nous l’avons plantée assez tard car elle n’aime pas le froid. Il y avait de l’humidité et puis il y a eu les inondations. Elle n’a pas poussé convenablement et n’a pas fleuri. C’est une plante qui n’est pas adaptée à notre climat qui est fort changeant. Même si nous avons tout le matériel nécessaire, c’est à nous de nous adapter à la terre."

Pour les agriculteurs, il est important d’essayer de se diversifier "tout en prenant le moins de risques possible, dit-il encore. Nous n’avons pas de grande charge à l’hectare, nous pouvons donc nous permettre de faire des essais. Et puis vu le réchauffement climatique, c’est important. Nous le ressentons peut-être moins que d’autres vu que nous sommes une petite exploitation, mais nous perdons tout de même une coupe par an au niveau des récoltes, avec les conséquences financières qui vont avec."

Philippe Leclère a également tenté de cultiver du blé dur, idéal pour produire du pain et des pâtes. "Mais il faut s’adapter aux quantités, ajoute-t-il. Le problème, c’est de l’écouler. Et si nous le faisons en trop grande quantité, il faut plus de main-d’œuvre, ce qui a un coût. Nous l’avons cultivé sur deux hectares l’an dernier, mais nous avons arrêté."

Depuis l’an dernier, Pauline Robinet, la fille de Martine Dufey, cultive également 3 500 pieds de vigne sous plusieurs variétés, dont le johannite et le solaris, qui demandent moins de pulvérisation et qui sont plus résistantes aux maladies fongiques.

"S’adapter en diminuant le cheptel"

L’ASBL Fourrage mieux, qui est reconnue par la Région wallonne, encadre les agriculteurs et les éleveurs wallons au niveau de leur production. Pour ses conseillers, il n’est pas question de changer totalement les pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut plutôt s’adapter et mieux gérer ce qui existe déjà.

"Tester de nouvelles cultures doit rester mineur, explique David Knoden. Et sans pour autant se diriger vers des plantes qui poussent dans le bassin méditerranéen. Il y a encore des choses à réaliser au sein des fermes, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection au niveau agricole. Je pense à diminuer le gaspillage, à une meilleure gestion des stocks et à l’anticipation. Faisons déjà avec ce qui existe, avec les prairies permanentes dont ne manque pas la province de Luxembourg. L’adaptation la plus forte est sans doute la diminution du cheptel bovin, qui aide à passer le cap de la sécheresse. Mais il ne faut pas qu’il diminue de trop."