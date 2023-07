La dernière pièce du puzzle pour le projet "cœur de villages" à Rendeux

Subsides

Si quelques questions techniques émailleront la présentation, l’unanimité sera de mise pour ce dossier. Pour rappel, ledit dossier rentré par Rendeux comportait différents aménagements dans le centre de l’entité et la construction d’une halle rurale. L’estimatif total étant de plus de 1 200 000 €. 500 000 € ont été décrochés dans l’appel à projets "cœur de village" et 312 000 € dans celui intitulé "souveraineté alimentaire". Cette "pêche" aux subsides a également été saluée par toutes et tous.

Hodister

De cette soirée, on retiendra également le refus du conseiller indépendant Sébastien Depierreux de voter le procès-verbal de la dernière séance. Il souhaitait, en effet, faire ses remarques par courriel et non en séance publique, ce qui n’est pas dans les normes. En fin de séance, il se prononcera contre l’urgence pour le dossier de l’aménagement de la salle de Hodister. L’urgence était demandée par le bourgmestre pour le présenter lors du prochain conseil, déjà programmé le 11 juillet prochain. Or, ce dossier n’arrivera complet que ce vendredi, les convocations, elles, étant déjà envoyées aux élus. Sébastien Depierreux y voit deux poids deux mesures entre sa demande lors du PV et une demande émanant du bourgmestre. Prochain rendez-vous dans moins d’une semaine.