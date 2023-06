Première interpellation citoyenne de la législature au conseil de Rendeux: L’eau calcareuse au centre des débats

Ce jeudi, c’était en tant que citoyenne qu’elle a évoqué un problème déjà largement débattu au conseil: la teneur en calcaire de l’eau distribuée dans une partie de la commune. Il y a quelque mois, elle avait pris son bâton de pèlerin pour faire circuler une pétition. Elle a également contacté des firmes spécialisées pour essayer de solutionner le problème, mais, rappelle-t-elle: "Je ne suis pas une technicienne". Elle verrait bien un système à appliquer directement sur le réseau et invite la Commune à négocier avec le SWDE pour son achat et placement, qu’elle estime à un peu plus de 442 000 €. Dans la seconde partie de son intervention, elle demande "ce que la Commune compte faire en cas de fin de non-recevoir de la SWDE."

100 000 € de dégâts

Dans ce type d’interpellation, il n’y a pas de débat et la réponse est donnée par le collège. C’est le bourgmestre, Cédric Lerusse qui prend la main. Tout en félicitant la citoyenne pour son action, il émet plusieurs réserves face au système proposé, ayant, dit-il, lui aussi, pris ses renseignements. Il le rappelle, article de votre quotidien à l’appui: la SWDE se doit de garantir l’approvisionnement en eau en Wallonie, tout en reconnaissant le "réel inconfort" de l’eau calcareuse qui, par ailleurs, endommage certains appareillages. J’ai reçu un courrier du centre Couleurs du monde qui estime les dégâts liés à ce type d’eau à 100 000 € !"

Sur la technicité de la solution proposée, il émet aussi des réserves et y voit un bénéfice, non pour les citoyens mais bien pour la SWDE. "Le coût me semble sous-estimé également. Il va falloir creuser des tranchées tous les 3 ou 4 km pour équiper un réseau qui ne nous appartient pas", note le mayeur. La solution ? Un avocat travaille toujours sur ce dossier.

Échecs

Fort en verve lors de ce conseil, Sebastien Depierreux (ind.) interpelle à son tour la majorité sur des nuisances liées au hall sportif, soit les terrains de sports récemment aménagés.

La majorité note que des plages horaires existent et que l’éclairage est coupé dès 22 h.

Le bourgmestre, lui, met en avant le bien-fondé des lieux: "Il faut quelque chose pour les jeunes, un endroit où ils se rencontrent, où il y a de la mixité avec les jeunes de Couleurs du monde. On ne va pas enfermer tout le monde et leur demander de jouer aux échecs".

Il le note, en cas de nuisance, il faut faire appel à la police: "Je ne vais pas prendre un képi et faire le tour des rues tous les jours", ponctue-t-il.

Espace Moureau: un bilan en fin de saison

Le conseil a unanimement voté un subside complémentaire de 5 200 € au RSI de Marcourt -Beffe.

L’échevine Audrey Carlier souligne que ce montant permettra la pose d’un conteneur à déchets et l’installation et le nettoyage de toilettes mobiles à l’espace Moureau.

D’emblée, Sebastien Depierreux (ind.) annonce qu’il ne votera pas ce point favorablement: "Le problème ne date pas d’hier, je ne suis pas convaincu par cette idée. On tourne en rond. C’est une demi-solution".

Il est vrai que le site, propriété du RSI, situé le long de l’Ourthe, attire la grande foule.

"Il faut une solution intermédiaire, avant d’être radical", indique l’échevin des Travaux Frédéric Onsmonde.

Pour le mayeur Cédric Lerusse, le problème de stationnement anarchique se doit également d’être réglé.

Citant des cas concrets enregistrés il y a quelques jours à peine. Albert Cornet (min.) tient à rappeler que ce site résulte d’un don au RSI et, dit-il: "Il est là, bien configuré et il existe un bon partenariat entre le SI et la Commune". Tous s’accordent sur un bilan en fin de saison, à l’instar de Benoit Tricot (maj.): "C’est 5 200 € en plus. Il faudra faire un bilan sérieux pointant les avantages et les inconvénients. Le financier n’étant qu’un des aspects".